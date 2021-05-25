Saner: "Karar üretilirse kapılar açılır"

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sınır kapılarının açılması ile ilgili hazır olunduğuna değinen Saner “açıklamada İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de karar üretmesi gerekiyor” dedi.

Saner şunları ifade etti:

“ Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda hükümet olarak geçişlerin yapılabilmesi için herhangi bir sıkıntımız yoktur. 14 günlük vaka sayılarını baz alarak gerekli kararları üretmiş durumdayız. Bu kararların iki toplumlu sağlık komitesi de üretmesi gerekir. Biz hükümet olarak bu konuda hazırız.

- Yeşil kategorideki olan turistler güneyden kuzeye hiçbir şey istemeden geçebilecek.

- Sarı-turuncu kategoride olan ülkelerden gelenler son 72 saatte yapılmış PCR veya antijen test istenecek.

- Kırmızı ülkeden gelen ziyaretçilere kesinlikle izin verilmeyecek.”