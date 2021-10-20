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Saner'in istifası cebinde

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Saner'in istifası cebinde
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Dün akşam patlak veren video skandalının ardından, Ersan Saner siyasetten çekilme kararı aldı.

İstifa yazısı hazırlanan Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi.

Başbakanlıktan ise hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor.

Bugün öğleden sonra UBP’li bakanlar bir araya gelerek yol haritası belirleyecek. Kurultayın çok adaylı yapılma süreci aynen devam ederken, başbakanlığa vekalet edecek ismin önceliğinin ülkeyi sorunsuz erken seçime götürmek olduğu söylendi.

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