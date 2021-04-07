Saner'den yeniden kapanma sorusuna ne yanıt

Başbakan Ersan Saner BRT’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ülkemizde artan Covid-19 vakaları nedeniyle “Kapanma olacak mı” sorusunu yanıtlayan Saner, şuanda kapanmanın hükümetin gündeminde olmadığını söyledi.

Başbakan Saner şöyle konuştu:

Dünyaya göre iyi gidiyoruz. KKTC başarılı bir süreç izliyor. Bugün 88 vakadan bahsediyoruz ama test sayımız 8 bin bandında.

Bizim hükümet olarak tercihimiz kapanmamadan yana. Tüm rakamları son noktaya kadar takip edeceğiz.

Önümüzdeki hafta Salı yada Çarşamba günü sağlık üst kurulu toplanacak.

Şuan kapanma diye bir şey gündemimizde yok. Rakamlar arttığı için sadece KKTC’de değil dünyada bıkkınlık var.

Kapanma hem devlet hem de vatandaşlar için sıkıntı yaratacak.