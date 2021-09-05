Saner'den anıt mezar açıklaması

Başbakan Ersan Saner, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarının,müze birimi, çevre düzenlemesi, bakım ve idamesi için çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgilenilmediği yönündeki iddiaların ise doğru olmadığını” belirtti.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Devlet, hükümet olarak Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarınının müze birimi , çevre düzenlemesi, bakım ve idamesi için çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Konuyla ilgilenilmediği yönündeki iddialar doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, ben, komutanlarımız ve Sayın Türkiye Büyükelçisi’nin katıldığı toplantıda bu konu ele alınmış ve bu toplantıda Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın sadece anıt mezarın müze biriminin bitirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması konusunun değil, gerek oranın gerekse Özgürlük ve Varoluş Mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük’ün anıt mezarının bakım ve idamesinin sağlanması hususunda gereğinin yapılması da kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda üzerinde durulan nokta, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi bakım ve idamesi ile Doktor Fazıl Küçük’ün anıt mezarının bakım ve idamesinin bu konuları en iyi şekilde yapacağı kesin olan askerimize bir protokol ve/veya yasa ile verilmesidir. Bu amaçla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş anıt mezarı rekreasyon projesinin mali kaynağının Vakıflar İdaremiz diğer çevre ve bakım işleri ile ilgili işlerin ise Guvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yapılması için temaslarımız halen devam etmektedir.

Ancak şunu da belirtmek durumundayım: Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ile ilgili olarak hükümetimizin elinde sağlıklı, düzgün bir proje yoktur. Konuyla ilgili olarak görüştüğüm Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın oğlu Sayın Serdar Denktaş bana dijital ortamda, fotoğraflardan oluşan bir proje iletmiş, ancak ilgili bürokrat arkadaşlarla yaptığımız toplantıda bu projenin sağlıklı ve doğru olmadığı sonucuna varılmış, bu nedenle tarafımdan ilgili arkadaşlara bir proje çalışması yapılması talimatı verilmiştir.

Kimse merak etmesin; Konuşmuyor, bu konudan nemalanmaya çalışmıyoruz diye kimse bizim konu üzerinde durmadığımızı sanmasın. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Denktaş için demediğini bırakmayanlar popülizm yapmaya kalkışmasın. Devletimiz, Türkiye, Hükümetimiz, kültürel ve milli değerlerimiz konusunda son derece duyarlıdır. Bu konu yarınki Bakanlar Kurulu toplantımızda ele alınacak ve bir yol haritası mutlaka belirlenecektir.”