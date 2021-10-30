Saner, birlik beraberlik mesajı verdi

Üç adayın başkanlık için yarıştığı Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı başladı.

Kurultayda başkanlık için 3 aday yarışıyor.

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’inci Olağan Kurultayı, bugü ve yarın yapılıyor…

16 bin 484 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kurultayda oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, yarın ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak

Kurultayın açılışında konuşan UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Genel Başkanlık için partililerin oylarını talep etmek üzere konuşma yapmak istediğini ancak karşı karşıya kaldığı siyasi komplo nedeniyle bunu yapamadığını söyledi.

Hayatı boyunca siyasi etiğe önem verdiğini, siyaseti makam veya para kazanmak için yapmadığını vurgulayan Saner, “Partimizi bir arada tutmak zor koşullarda oluşturduğumuz hükümetimizi devam ettirebilmek, birlik beraberliğimizi korumak için tahammülü davrandım” diye konuştu.

1 yıl önce yapılan kurultayın iki adayın geri çekilmesi sonucu sonuçlanamaması üzerine Genel Başkan vekili olarak üzerine düşenleri yaptığını kaydeden Saner herkes görevden kaçarken salgına rağmen hükümet kurarak gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

11 aylık Başbakanlık süresince yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Saner, bu süreçte Kıbrıs Türk Halkı için son derece önemli olan

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalandığını, Maraş açılımının devam ettirildiğini, salgınla mücadelede KKTC’nin dünyanın en başarılı beş ülkesinden biri olduğunu anlattı.

Geleceğe yönelik planlarından da söz eden Saner, “Ama olmadı…Malum bir siyasi etik dışı komplo sonucu sırf bu komployu yapanlara karşı yürüteceğim hukuksal mücadele için Genel Başkan adaylığından geri çekildim… Ama bu her şeyden vazgeçtiğim anlamına asla gelmesin. Bugünden sonra artık kim olduğu net olan o malum merkez ve o merkezin başındaki kişiye karşı siyasi ve hukuksal mücadelem sonuna kadar devam edecektir.Değerli UBP liler bunu partimizin geleceği için yapmak zorundayım Siyasi etiği hiçe sayanlara, vicdansızlara, siyasi amaç uğruna her şeyi mübah sayanlara bu partiyi, bu ülkeyi teslim ettirmeyeceğim” diye konuştu

Ulusal Birlik Partisi’nin hep ileriye gitmesini istediğini kaydeden Saner, partililerden helallik isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

11 aylık Başbakanlık süresince yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Saner, bu süreçte Kıbrıs Türk Halkı için son derece önemli olan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalandığını, Maraş açılımının devam ettirildiğini, salgınla mücadelede KKTC’nin dünyanın en başarılı beş ülkesinden biri olduğunu anlattı.

Geleceğe yönelik planlarından da söz eden Saner, “Ama olmadı…Malum bir siyasi etik dışı komplo sonucu sırf bu komployu yapanlara karşı yürüteceğim hukuksal mücadele için Genel Başkan adaylığından geri çekildim… Ama bu her şeyden vazgeçtiğim anlamına asla gelmesin. Bugünden sonra artık kim olduğu net olan o malum merkez ve o merkezin başındaki kişiye karşı siyasi ve hukuksal mücadelem sonuna kadar devam edecektir.Değerli UBP’liler bunu partimizin geleceği için yapmak zorundayım siyasi etiği hiçe sayanlara, vicdansızlara, siyasi amaç uğruna her şeyi mübah sayanlara bu partiyi, bu ülkeyi teslim ettirmeyeceğim” diye konuştu

Ulusal Birlik Partisi’nin hep ileriye gitmesini istediğini kaydeden Saner, partililerden helallik isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

