Saner: Beni tanıyanlar emaneten iş yaptığımı görmediler ve göremezler

UBP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Günaydın Ada programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı. Ersan Saner, yapılamayan UBP kurultayı, hükümet kurma çalışmaları ve erken seçim konularında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklayan Saner, "2021’de yapılacak Olağan Kurultayda mutlaka aday olacağım. Ersan Saner’i tanıyanlar emaneten iş yaptığımı görmediler ve göremezler” dedi.

UBP Tüzüğüne göre görevi aldım

Ekmekçinin, “Kurultay yapmayan ve genel başkanı olmayan bir parti hükümeti kuramaz diye eleştiriler var. Kendinizi yetkisiz görüyor musunuz sorusuna karşılık Saner, “UBP Tüzüğüne göre parti başkanı veya herhangi bir milletvekiline hükümet kurma görevi verildiğine dikkat çekti. Saner, parti genel sekreteri olarak oy birliğiyle bu görevi aldığına vurgu yaptı.

Parti içinde yapılan oylama sonucu parti başkanlığına getirilmişlerdi

UBP kurultayına 7 bin kişinin katıldığının ancak sonrasında ikinci turun yapılamadığının hatırlatılması üzerine Saner, “Kurultaya götürme görevi genel sekreterindir. Merhum Salih Miroğlu ve İrsen Küçük ile Hüseyin Küçük parti içinde yapılan oylama sonucu parti başkanlığına getirilmişti. Kurultaya gittik ikinci tura kalan adaylar kendi istekleriyle çekildiler. Görev genel sekreter olarak bana geldi.” dedi.

HP ile al ver sürecine giremedik

UBP-HP koalisyonu dışında başka seçeneklerin doğru olamayacağı değerlendirmesi üzerine Saner, “HP ile görüştük ancak bir kez daha görüşüp al ver sürecine giremedik. Parti olarak sorumluluk içinde davrandık. Tüm partilere eşit mesafede olduk” diye konuştu.

CTP’ye icraat hükümeti için gittik

Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Hükümeti kurmak için CTP ile yaptığımız ilk görüşmede, icraat hükümeti kurulması istediğimizi söyledik. Kıbrıs konusunda görüş ayrılıklarımız olan CTP ise bize erken seçim hükümeti kurulmasına daha sıcak baktıklarını söyledi ”dedi.

CTP, erken seçim hükümeti düşüncesiyle geldi

Saner, hükümeti kurma görevini alan CTP’nin dün yaptığı ziyaretle ilgili konuşarak, “CTP dün yine erken seçim hükümeti düşüncesiyle geldi. Parti içinde CTP’nin yaptığı görüş ve önerileri değerlendireceğimizi söyledik. Hükümet kurmada Erhürman’a başarılar dilerim” dedi.

UBP’ye saygı duyulmalı

Parlamentoda en fazla sandalyeye UBP’nin sahip olduğuna dikkat çeken Saner, “Demokrasi gereği yapılmalı ve herkes bu duruma saygı duymalı. Erken seçim yapılacaksa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Hükümet kurma için gerekenleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

Erhürman’ın işi kolay değil

Hükümeti kurma görevi alan Tufan Erhürmanın ve diğer parti başkanlarının çıktığı yolun kolay olmadığını vurgulayan Saner, “Pandemi ve ekonomik sıkıntılar varken hükümet kurmak kolay değil" dedi.

Halk seçim istemiyor

Cumhurbaşkanı seçimi dönemi erken seçim konusunu gündeme getirdiklerini anlatan Saner, “Güney’de Covid-19 kontrolden çıktı. Halkın hassasiyetleri var. Salgın ve ekonomik koşullardan dolayı halk erken seçim istemiyor bu nedenle hükümet kurulması için zorlanmalı” şeklinde konuştu.

UBP birlik olursa iktidar olur

Saner, hükümetin kurulamaması ve erken seçime gidilmesi durumunda ise UBP’nin birlik olması durumunda tek başına iktidara gelebileceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı görev verirse çalışma yaparım

Saner ayrıca Tufan Erhürman’ın hükümet kurma konusunda başarısız olması durumunda cumhurbaşkanı tarafından görev verilirse yeniden hükümet kurma görevini yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Meclis koridorlarında konuşuyoruz

Siyasi parti temsilcileriyle bu aşamada resmi veya gayrı resmi partilerle temaslarının olmadığını belirten Saner, “Farklı görüşlere sahip arkadaşlarla meclis koridorlarında karşılaştığımızda sohbet ediyoruz” dedi.

Genel başkanlığa aday olacağım

UBP genel başkanlığına aday olacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine Saner, “Kurultay yapılması durumunda adayım. 2021’de yapılacak Olağan Kurultayda mutlaka aday olacağım. Ersan Saner’i tanıyanlar emaneten iş yaptığımı görmediler ve göremezler” dedi.