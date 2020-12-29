Başbakan Ersan Saner Haber Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunarak Bakanlar Kurulu’ndan yaşandığı iddia edilen tartışma olayına netlik getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile “Beni görevden al” söylemine varacak bir tartışma yaşanmadığının altını çizen Ersan Saner, “Bakanlar Kurulu’nda her konu tartışılır ancak Ali Pilli ile aramızda böyle bir tartışma olmadı. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Bu haber doğru değil” ifadelerini kullandı.

Bugün geçekleşen Bakanlar Kurulu’nda okullarda çıkan vakalar dahil birçok konun tartışıldığını açıklayan Saner, Bakanlar Kurulu’nun birlik ve bütünlük içerisinde görevine devam ettiğinin altını çizdi.