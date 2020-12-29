Saner Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı

Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı:

Motorlu kara taşıtlarında KDV indirim 31 Mart'a uzatıldı

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmaları için uygulanan tabletlerde KDV indirimi 31 Mart'a kadar uzatıldı

2018 öncesi vergi borçlarının yapılandırılması yıl sonunda hitam bulan sürenin 31 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Kredi kartı asgari ödeme oranları Ocak-Mart itibarıyla %1 olarak devam edecek.

271 okulda öğrenim gören 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitime devam edeceği ve şu an için okullarda bir kapanma veya eğitimin ötelenmesi şu an için ihtiyaç olmadığına karar verildi.

Şubat tatilini öne almak için bir karar üretmek zorunda kalınırsa, Bakanlar Kurulu'nda yeniden değerlendirilir.

TÜK bu ülkede hayvancı ve çiftçinin en önemli kurumlarındandır. TÜK'ün ekonomik olarak bir sıkıntı içinde olduğu gerçektir. TÜK'ün üretimine devam edebilmesi için gerekli kredi desteğinin verilmesi için karar ürettik.

Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan anlaşma ile 500 yataklı hastane yapımı için karar üretildi.

Sigortalıların gecikmiş prim borçlarına başvurular 30 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.