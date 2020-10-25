Sancar’dan Fransa’ya sert tepki

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da okullarda ifade özgürlüğü anlatılırken Hz. Muhammed'in karikatürlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu durumu savunmasına Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar sert tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Sancar, sömürgeci Fransa Türkiye karşısında yaşadığı heyezanı dindirmek için İslam’a saldırıyor. Sözde ifade özgürlüğü adı altında İslam’a ve peygamberimize yapılan saygısızlığı tasvip etmemiz mümkün değildir. Haddini aşan Macron’un kendisine gelmesini ve İslam ile uğraşmayı bırakmasının kendi ve devleti açısında iyi olacağı düşüncesindeyim. Bu bağlamda ben de ülkemizde Fransız ürünlerinin boykot edilmesinin buradan çağrısını yapıyorum.