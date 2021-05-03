Sancar’dan Cumhurbaşkanı Tatar tam destek

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de savunduğu iki devletli çözüm tezine tam destek verdi.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Bizler Milli İradeye Saygı Platformu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de gayriresmi görüşmelerde iki devletli çözüm tezini masaya koyması ve altı tane madde sunmasını sonuna kadar destekliyoruz. 54 yıldır federasyon teziyle bizi oyalayan Birleşmiş Milletler ve Rum Yönetimi artık yeni görüşmelerde iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu anlamaları gerekmektedir. Bir 54 yıl daha beklememizin hiçbir şey ifade etmediği, en insani konularda bile bize çifte standart uygulayan bu anlayışla birlikte yaşamamızın imkansız olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu manada iki devletli bir çözüm modeli, iki ayrı devletin dili, rengi, ırkı, kültürü farklı olan iki ayrı milletin pek tabii ki iki ayrı devlet konseptinde masaya oturmaları gerekmektedir. Bu manada Ersin Tatar’ı sonuna kadar destekliyoruz.