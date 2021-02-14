Sancar: Teröre ve yandaşlarına öfkeliyiz

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaş için Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar taziye mesajı yayımladı.

Sancar mesajında şöyle dedi;

"Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz."

