Sancar: “Suyun Yeniden Akması Ve Kapalı Maraş’ın Kıyı Şeridinin Açılması Bizi Sevindirdi”

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, Türkiye’den gelen suyun tekrar Geçitköy Barajı’na akması ve Kapalı Maraş’ın kıyı şeridinin halkın kullanımına açılmasından sevinç duyduğunu bildirdi.

Sancar yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemiz adına yaşanan dün iki güzel olaya şahitlik ettik. Suyun tekrar geçitköy barajına akması ve maraşın kıyı şeridinin halkın kullanımına açılması bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Anavatan Türkiye’nin her daim yanımızda olması bir kez daha bizim bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde var olma mücadelemizin nişanesidir. Dünyayı esir alan Pandemi sürecinde bizler Türkiye'den gerek maddi gerekse Manevi destekler alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz.

Bütün değerlerimiz ortak olmuşken, kültürel ve örfi bağlarımızın birbiri ile uyumluluğu ortadayken, gerçekleşen destekler nasıl olurda üzüntüyle karşılanıp elem verici olarak nitelendiriliyor? Doğrusu kabullenmekte zorlanıyorum. Dün sadece müjdeler almadık. Malesef bunca güzelliğe rağmen hükümet ortağının nefsani arzularına sahip çıkamayıp tabir-i caizse "bir çuval inciri berbat etti" diyebiliriz. Ülkemizin geçmiş olduğu bu sıkıntılı dönemde ve seçim arifesinde her daim desteğini gördüğümüz anavatana sanki de yapılmış bir hareket olarak değerlendiriyor ve pazar günü yapılacak seçimin artık milli bir mesele milli bir duruş anavatana bağlılık olarak görmesinin neticesi ortaya çıkmıştır. Aksi bir durum anavatana karşı durmak ve rum tarafının ekmeğine yağ sürmekten farksız bir hal almıştır. Ülkesini seven vatanını seven toprağını seven anavatanla birlik ve beraberlik içerisinde yürümek isteyen bu seçimlerde gereğini yerine getirmekle mükelleftir saygılarımı sunarım