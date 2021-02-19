Sancar "İnsanlar açlıktan ölecek"

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Genel Başkanı Talip Sancar, hükümetin yükseköğretimde ve turizmde 1 Nisan’da açılım hedefinden asla vazgeçmemesi gerektiğini belirerek, “Aksi halde bu gidişle halk koronavirüsten değil, açlıktan ölecek” dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin “çifti aşı olunsa da karantinasız giriş olmamalı” açıklamasına da tepki gösteren Talip Sancar, şunları söyledi: “Tüm dünya çift aşıyla açılırken biz hala karantinada ısrar edemeyiz. İsrail ve Güney Kıbrıs aşı kartıyla sınırlarını birbirlerine açıyor. Karantina, aşıyı beklerken uyguladığımız bir yöntemdi. Yok eğer biz aşının yeterli olmadığını düşünüp bu hastalığın yeryüzünden silinmesini bekliyorsak o zaman tüm üniversitelere ve otellere kilidi vuralım. Bu ortamda kamu da dahil kimse maaşlarını tıkır tıkır alacağını da düşünmesin.”



