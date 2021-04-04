Sancar: Darbe ve muhtıralar artık geride kaldı

Sancar: Darbe ve muhtıralar artık geride kaldı
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Türkiye’de aralarında Deniz Cora, Türker Ertürk gibi TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili yoğun tepki KKTC’de Talip Sancar’dan geldi.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Sancar açıklamasında şunları dedi;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli İradeye Saygı Platformu olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve halkının yanında durmaya 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Milli iradeye, demokrasiye ve meşru hükümete müdahale etmek isteyen herkese, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz daima en güzeli cevabı vermiştir. Türkiye’de darbeler, muhtıralar, vesayetçi dönemler sona ermiştir.
 

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