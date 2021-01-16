Sancar'dan hafta sonları kapanma önerisi

Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar, hükümet ve Bulaşıcı Hastalıklar Üs Kurulu’na tavsiyede bulunarak hafta sonları kapanmayı önerdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 20 Bin doz Covid-19 aşısı içinde teşekkür eden Sancar, Pandemi Hastanesi’nin de bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Her gün akşam 20:00 ‘dan sabah beşe kadar kapanma yerine hafta sonu Cuma akşamından başlayarak Pazartesi sabah beşe kadar kapanma yapılabilir. Bu şekilde hem ekonominin çarklarının dönmesi sağlanır hem de tümden bir kapanmayı engellemiş oluruz. Bunun örneği dünyada bu şekildedir. Türkiye’de de bilindiği gibi 30.000’e yakın vakanın olduğu günlerde hafta sonu kapanmayla birlikte bugün vakalar 7000’lerin altına kadar düşmeye başlamıştır. Tabii ki sağlığımız önemlidir. Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi sıhhatimizin olmadığı hiçbir iş bizi başarıya ve bu pandemiden kurtarmaya yetmeyecektir. Yüce Mevlamdan tüm insanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün halkımızı en yakın zamanda bu pandemiden kurtarması dileğiyle. Saygılarımla