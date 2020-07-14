Sancar'dan 15 Temmuz Mesajı

Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayarak, darbe girişiminde şehit düşenleri andı.

MİSP Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit olan vatansever kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler, gazi olan kardeşlerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Milli İradeye Saygı Platformu olarak öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde şehit olan vatansever kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler, gazi olan kardeşlerimize şükranlarımızı sunarız.

Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde darbenin ilk dakikalarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde toplanmış, ülkemizde vatansever binlerle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olmuş, darbelere karşı olduğumuzu dosta düşmana göstermiş bir topluluğuz.

Yine 100 kişilik bir ekiple Anavatanda nöbetlere katılmış 1000’lerin orada temsilcisi olmuşuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen 100 kişilik tarihe geçen bu onurlu grupla Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde nöbetimizi tutup ülkemize geri döndük.

O günden bu yana milli irademize sahip çıkma adına dört yıldır hiç durmadan birçok projede bu manada imza atıyoruz atmaya da devam edeceğiz.

Yine ordumuzun Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekâtları’na maddi ve manevi destekte bulunduk. Biz zati de yine Türkiye’ye giderek oradaki kardeşlerimize destek belirttik.

Ülkemizde iftar programlarıyla insanımıza sahip çıkıp yine ülkemize faydalı işler yapan herkesle birlikte kol kola olurken, onlara vatansever plaketleri takdim ettik

Yine ecdat Osmanlı’nın askıda ekmek, askıda gıda, askıda yemek, askıda simit ve hastanelerde insanımıza poğaça çay ikramıyla sürekli milli geleneklerimizi yaşatmayı hedefledik.

Burada her daim vatanına, milletine bayrağına sahip çıkma adına yapmış olduğumuz bu çalışmalara inşallah ilelebet devam edeceğiz.

Bu manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 15 Temmuz Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum. Rabbim bizlere böyle acı ve sıkıntı verecek olayla bir daha karşılaşmayı nasip eylemesin.

MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU GENEL BAŞKANI

TALİP SANCAR