Sancar: Ayasofya'nın ibadete açılmasında katkı koyan herkese teşekkürler

Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar “Ayasofya Türklerin Fatih Sultan Mehmet’le alınmış tapulu sancağıdır. Bu sancağın 86 yıl sonra tekrar cami olarak hizmete açılmasını İslam’ın ve Müslümanların bayramı olarak kabul ediyorum. Bizlere bu sevinci yaşatan ve Ayasofya’nın müzeden camiye dönüşmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.

Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar Ayasofya Camii’nin tekrar ibadethane statüsüne kazandırılması nedeniyle mesaj yayımladı. Sancar mesajında şöyle dedi;

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay’ın kararının ardından Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayasofya Türklerin Fatih Sultan Mehmet’le alınmış tapulu sancağıdır. Bu sancağın 86 yıl sonra tekrar cami olarak hizmete açılması İslam’ın ve Müslümanların bayramıdır. Bu sevinci bizlere yaşatan ve Ayasofya’nın müzeden camiye dönüşmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Bir kez daha Ayasofya’nın açılışı bize şunu gösterdi ki; İslam’ın sancağı bu dünyada gerek Selçuklu gerekse de Osmanlı ile yedi cihana hükmetmiştir. Biz de bu necip milletin torunları olarak İslam Sancağının ilelebet bu dünyada vuku bulmasını temenni ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 14:47