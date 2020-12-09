Sancar: Artık konuşma değil kolları sıvama zamanı

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yeni kurulan hükümete başarılar diledi.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Bu zor dönemde elini taşın altına koyan, ülkenin refahının mutluluğunu ve huzurunu sağlayabilmek için hükümet kurma çalışmalarını yapan üç partiye de tebriklerimi bildiriyorum. Bizler milli irade olarak bunu bir yere not ediyoruz yine Halkın Partisi’nden istifa eden üç milletvekilini canı gönülden kutluyorum. Zehirden ilacı bu zor zamanda alıp içmişlerdir. Bu halk bunların yaptıklarını da unutmayacaktır. İki aydır pandeminin olduğu ekonomik sıkıntılarımızın had safhaya ulaştığı bugünlerde hükümetimizin dertlerimize çare bulmasını bekliyoruz. Artık konuşma değil işe koyulma zamanı. Allah yar ve yardımcınız olsun.