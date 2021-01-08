Sancar: ABD artık bizi daha iyi anlar

Sancar: ABD artık bizi daha iyi anlar
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Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, ABD’de senatonun 4 saat süren işgal girişiminin ardından açıklamada bulundu.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye Cumhuriyeti devletini çok daha iyi anlamak zorundadır. Amerika’da Joe Biden’ın Amerikan başkanı seçilmesinin onaylandığı kongre merkezine Donald Trump taraftarlarının yapmış olduğu işgal girişimi demokrasi adına büyük talihsizliktir. 200 yıl sonra Amerikan devleti bir darbe girişimini yaşamıştır.  Amerika’nın bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin 15 Temmuz’da yaşamış olduğu darbe girişimini en iyi şekilde anlayacak devlet olması niteliğini artık görmesi gerekir

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