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Sanayiye yapılan destekleri artırma hedefimiz var!

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Sanayiye yapılan destekleri artırma hedefimiz var!
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Alayköy 2. Etap Sanayi Bölgesi Yol Bakım İhalesini kazanan Capiton Construction şirketi arasında anlaşma imzalandı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,imza töreninde yaptığı konuşmada, Alayköy 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi’nin en başından kendilerinin hazırladığı bir proje olduğunu anımsatarak, “Daha önceki bakanlık dönemlerimizde tasarlanan ve Lefkoşa’nın ihtiyacı olan sanayi üretim kapasitemizin gelişimi için daha evvelden çok önceleri tasarladığımız, yapımında büyük katkılar koyduğumuz ve şu anda o bölgede birçok işletmenin fail olduğu bir bölgemizdir. Alayköy İkinci Etap Sanayi Bölges’inde yıpranan yollar için bugün Merkezi İhale Komisyonu’nun yapmış olduğu ihale dahilinde, ihaleyi kazanan şirketle 1 milyon TL’nin altında olan o ihaleyi imzalamış bulunuyoruz” dedi.

Atun, sanayi alandaki faaliyetlerin, hem alt yapısının hem de üst yapısının yeterli olmasının, ülke ekonomisinin üretkenliğinin ve verimliliğinin arttırılması adına son derece önemli olduğunun da altını çizen

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