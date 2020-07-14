Sanatçı Kader Ateş'in Sağlık Durumunu Paylaştı

Ülkemiz sahnelerinin sevilen ve tanınmış sanatçılarından Kadir Ateş covid-19 şüphesiyle ambulans ile karantinaya alındı.

Sevilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından paylaştı.

Harman şöyle dedi;

Doğrular ve yanlışlar !

Evet, Kader Ateş isimli sanatçı Korona şüphesi ile karantinaya alındı !

Ama bazılarının yazdığı gibi ‘Türkmenköy de, tombala gecesinde sahneye çıkmadı!’

Sahnede bayılmadı !’

Sahnede fenalaşmadı !’

İnsanlar hasta olabilir !

Hepimiz hasta olabiliriz !

Ama YALAN haber yapmak YALAN yazmak insanlığa sığmaz !

Teması var yok araştırılacak umarım da yoktur ve sıkıntı olmaz !

Ama yalanla dolanla bu işler hiç olmaz

Bu arada Kader Ateş'in sonucu NEGATİF !

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 16:48