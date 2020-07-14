Sanatçı Kader Ateş'in Sağlık Durumunu Paylaştı

Sanatçı Kader Ateş'in Sağlık Durumunu Paylaştı
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Ülkemiz sahnelerinin sevilen ve tanınmış sanatçılarından Kadir Ateş  covid-19 şüphesiyle ambulans ile karantinaya alındı.
Sevilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından paylaştı.

Harman şöyle dedi;

Doğrular ve yanlışlar !
Evet, Kader Ateş isimli sanatçı Korona şüphesi ile karantinaya alındı !
Ama bazılarının yazdığı gibi ‘Türkmenköy de, tombala gecesinde sahneye çıkmadı!’
Sahnede bayılmadı !’
Sahnede fenalaşmadı !’
İnsanlar hasta olabilir !
Hepimiz hasta olabiliriz !
Ama YALAN haber yapmak YALAN yazmak insanlığa sığmaz !
Teması var yok araştırılacak umarım da yoktur ve sıkıntı olmaz !
Ama yalanla dolanla bu işler hiç olmaz

Bu arada Kader Ateş'in sonucu NEGATİF !

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 16:48
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