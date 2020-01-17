Sanal bet davası ertelendi

Sanal bet davası ertelendi
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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 24 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 22:09
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