Sanal bet davası ertelendi!

Sanal bet davası ertelendi!
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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 31 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

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