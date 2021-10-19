Sami Kohen hayatını kaybetti

Gazeteci Sami Kohen, 93 yaşında hayata veda etti. Abdi İpekçi'nin davetiyle Milliyet'te 1954'ten beri diplomasi ve dış politika konularında haber ve yazılara imza atan Kohen, Türk basınını ilk kez dış haberler sayfasıyla tanıştırmıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kohen bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sami Kohen son yazısında “Kıbrıs meselesinde nereden nereye gelindi?” başlığıyla Cenevre görüşmelerini kaleme almıştı.

Sami Kohen’in son yazısına https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/sami-kohen/kibris-meselesinde-nereden-nereye-gelindi-6491331 adresinden ulaşabilirsiniz.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan ve Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.