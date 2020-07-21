Samani: “Lokmacı’nın sağlık açısından sakıncası yok"

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bugün video konferans yöntemiyle yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda Kıbrıs Türk Komite üyelerinin yanı sıra KKTC Salgın (Covid 19) Raporu’nu hazırlayan ekipte yer alan bazı uzmanlar da yer aldı.

Söz konusu görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının hazırlamış olduğu Salgın Raporu’nun sunumu yapılarak Kıbrıslı Rum Komite üyelerinin soruları yanıtlandı.

LOKMACI...

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani toplantıda ayrıca, Kıbrıslı Türk Komite üyelerinin Lokmacı kapısının açılması gündeme getirdiğini ve kapının açılmasında sağlık açısından sakınca olmadığının belirtildiğini söyledi.

72 SAATLİK PCR TALEBİNİN YARATTIĞI MAĞDURİYET GÜNDEME GETİRİLDİ

Kıbrıslı Türk Komite üyeleri taksiciler, gazeteciler ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye sıklıkla geçen kişiler başta olmak üzere geçişlerde 72 saatlik güncel PCR testi istenmesinin yarattığı zorluklarla, havayolu ile güneye gelerek sınır kapılarından kuzeye geçmek isteyen kişilerin yaşadığı mağduriyeti de gündeme taşıdı.

GÜNEY'İN TALEP ETTİĞİ KRİTERLERİN RAHATLATILMASI...

Samani, iki toplumdaki benzer epidemiyolojik veriler ışığında geçişlerde Güney Kıbrıs’ın talep etmekte olduğu kriterlerin rahatlatılması yönünde görüş bildirildiğini de ifade etti.