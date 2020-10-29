Salim Akan’ın hayati tehlikesi devam ediyor, baba ve oğul tutuklu

İskele’de yapımı devam eden kolej inşaatı alanında kalıp ve demir ustaları olan iki grup arasında çıkan kavgada Salim Akan’ı ciddi şekilde darp ederek ağır yaralanmasına neden olan baba oğul Cafer Taş ile Hüseyin Taş tutuklanmalarının ardından bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Salim Akan kafatasında oluşan kırık ve beyin kanaması nedeni kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayat mücadelesi veriyor.

“Ciddi darp”, “Vahim zarar” ve “Yaralama” suçlamaları ile ilgili olarak haklarında soruşturma başlatılan zanlılar Cafer Taş ile Hüseyin Taş hakkında ise 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

SALİM AKAN’IN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Sedat Tombul mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Cafer Taş ile Hüseyin Taş’ın 28 Ekim 2020 tarihinde İskele’de yapımı devam eden kolej inşaatı alanı içerisinde yaptıkları kalıp işinin kendilerine engel olduğu gerekçesiyle tartıştıkları Fikri Akan ve oraya gelen abisi Salim Akan’ın vücutlarının muhtelif yerlerine ellerinde tutmakta oldukları kalıp sıkma kelepçesi ve keserin kesici ağzıyla vurarak Akan kardeşleri ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Zanlıların, Salim Akan’ın kafatasının kırılmasına, beyin kanaması geçirmesine ve şakağında 5 cm uzunluğunda kesi oluşmasına sebep olduklarını kaydeden Tombul, zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Salim Akan’ın başına aldığı darbelerden dolayı Mağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını söyleyen Tombul, Akan’ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Tombul, zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI