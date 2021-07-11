Salgının merkezi Girne oldu

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Salgının merkezi Girne oldu
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.364 olup, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-6/ K.Kaymaklı-2/ Göçmenköy-3 / Çağlayan-1/ Haspolat-1/ Düzova-1/ Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-4 / Metehan-1/ Demirhan-1 

Girne 

Girne Merkez-15 / Lapta-5 / Alsancak-7 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3 / Karşıyaka-2 / Edremit-1/ Boğazköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Baykal-2 / Gülseren-2/ Piyale Paşa-1 / Karakol-3 / Tuzla-2 / Çanakkale-1/ Sakarya-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-3 

11 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.364 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 111 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20 

Yerel Vaka Sayısı: 90  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.596. 981 

Toplam Vaka Sayısı: 9066 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8070  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 960 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 825 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 67  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1318 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 338 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 254 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3427 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.708

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