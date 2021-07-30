Salahi Şahiner: TPIC'den ihalesiz alım için zemin ayarlanıyor, KIB-TEK uçurumdan yuvarlanıyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yakıt ihalesini işaret etti, eleştirilerde bulundu.

Şahiner, 'istediği şirket ihaleyi kazanamayınca ihaleleri iptal eden, ihaleye katılıp sahte evrak sunduğu ile ilgili ihbar bulunan TPIC şirketi hakkında soruşturma açmak yerine, yine bu şirketten ihalesiz doğrudan alım için zemin ayarlaması yapıldığını' söyledi.

"Yalan, sahtekarlık, adrese teslim ihaleler, yolsuzluk, hukuksuzluk, görevi ihmal, vurgun, rüşvet olimpiyatlarına mı hazırlanıyorsunuz?" ifadelerini kullanan Şahiner, 'bir süre daha hükümette kalmak için üç maymunu oynayan UBP, ne kadar daha bu organize işlere göz yumacaksınız?' diye sordu.

KIB-TEK'in uçurumdan aşağıya yuvarlandığını kaydeden Şahiner, "Sen uyu UBP, sandıkta uyanacaksın!" dedi.

Şahiner'in paylaşımı şöyle:

"İstediği şirket ihaleyi kazanamayınca ihaleleri iptal eden, ihaleye katılıp sahte evrak sunduğu ile ilgili ihbar bulunan TPIC denilen şirket hakkında soruşturma açmak yerine, yine bu şirketten ihalesiz doğrudan alım için zemin ayarlaması yapılıyor. Yalan, sahtekarlık, adrese teslim ihaleler, yolsuzluk, hukuksuzluk, görevi ihmal, vurgun, rüşvet olimpiyatlarına mı hazırlanıyorsunuz? Bir süre daha hükümette kalmak için üç maymunu oynayan UBP, ne kadar daha bu organize işlere göz yumacaksınız? KIB-TEK uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor farkında mısınız? Sen uyu UBP, sandıkta uyanacaksın!"