Sakellaropoulou; Barış İstiyorsanız Savaşa Hazırlıklı Olmalısınız

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, tüm bu çabaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşüldüğü şekliyle “çift taraflı ve ortak federe devlet” şeklinde olacağını da belirterek “Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait egemenlik haklarını yeniden ihlal etmesinin önüne geçmek ve Kıbrıs sorununu çözmek” dedi.



Kendisi adına verilen yemekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Sakellaropoulou, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs adası hakkında “Çağ dışı bir garantörlük, işgale ilişkin haklar ve işgalci bir ordunun kaldırılmasının çözümün ön koşulları arasında olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Sakellaropoulou, “Türk siyasi ve askeri liderlerinin daha önceki kışkırtıcı söylemleri dahi geride bıraktığını belirterek, “Türkiye’nin yasadışı eylemleri Ege ve Doğu Akdeniz’de benzeri görülmemiş gerilimlere neden oldu. Bu gerilim sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni de hedef alıyor. Türkiye bölgedeki barış ve istikrarı da baltalıyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ KAZANIMLARINI KABUL ETMEYECEĞİZ”

Ne Yunanistan’ın ne de Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin bölgedeki kazanımlarını ve Kıbrıs’ı işgalini yasallaştırma girişimlerini kabul edeceğini ifade eden Sakellaropoulou, “Sarsılmaz ortak hedefimiz, işgali sonlandırmak ve Kıbrıs’a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı kararları doğrultusunda çözüm bulmaktır” diye konuştu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Avrupalı müttefiklerinin konu hakkında kendilerine zaten destek verdiğini belirterek, Ankara hükümetinin tutumunun kendilerini uluslararası arenada yalnızlaştırdığını da sözlerine ekledi.

“BARIŞ İSTİYORSANIZ SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALISINIZ”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Fransa’dan alınan savaş jetleri hakkında “Bunu sadece bir mesaj göndermek için yapmıyoruz. Ama eski bir Yunan atasözü “Barış istiyorsanız savaşa her zaman daha fazla hazırlıklı olmalısınız’ der. Biz her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı’na geri dönmüştü. Yunanistan bu adımı memnuniyetle karşılarken TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’de geri adım atılmadığını açıklamıştı.