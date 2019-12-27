Sahte belge ile sınıfa değil cezaevine girdi

YDÜ’de sahte belge ile 3.sınıfı okumadan 4.sınıf olamak isteyen zanlı M.H.H.L. tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu bir sırada, 3.sınıf olduğunu gösteren sahte ders dökümünü temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 6 Eylül tarihinde ülkeye gelerek üzerinde bulundurduğu söz konusu sahte ders dökümlerini, Yakın

Doğu Üniversitesinde görevli memura ibraz edip Diş Hekimliği 4.sınıfa kayıt yaptırdığını söyledi.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, şu ana kadar herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ancak bu belgeyi Türkiye’de 850 Dolar para karşılığında temin ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 23:17