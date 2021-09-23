Sahte AdaPass soruşturması: "Acil bir durum vardı"

Sahte AdaPass soruşturması kapsamında; Yusuf Yiğit, Mustafa Atakan Yiğit ve Can Polat olmak üzere toplamda 3 zanlı daha tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların 15'er bin TL teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Konuyla ilgili bilgileri aktaran polis, zanlı Yusuf Yiğit'in, aşı yaptırmadan yurtdışına çıkmak istediğini ve oğlu, zanlı Mustafa Atakan Yiğit'ten yardım talep ettiğini belirtti.

Zanlı oğul Mustafa Yiğit'in ise, "çevresi geniş olması" nedeniyle Can Polat isimli zanlıdan yardım istediğini aktaran polis, bu kapsamda, Can Polat'ın olayla ilgili tutuklu halde bulunan Cemaliye Mutlu'dan yardım talep ettiğini ve aşı bilgi sistemine erişim hakkı bulunan zanlı Mutlu'nun da zanlı Yusuf Yiğit'i yasadışı bir şekilde sisteme kaydettiğini belirtti.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki edecek süreci geçtiklerini belirterek, tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme ise zanlıların 15'er bin TL teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

Mahkemede söz alan zanlı Yusuf Yiğit, "Acil bir durumdan dolayı böyle bir olaya maruz kaldım" dedi.

Meseleyle ilgili tutuklanan kişi sayısı, toplamda 5'e ulaştı.

Polis, dün yaptığı açıklamada olayla ilgili 8 kişinin arandığını belirtmişti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, 15’er bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

KIBRIS POSTASI