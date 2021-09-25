Sahillere vurmaya başlayan katranın temizlenmesi için acil yardım çağrısı yapıldı

Suriye’den geçtiğimiz ay denize sızan petrolün ülke sahillerine katran olarak vurmaya başladığını belirten Spot- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti halka acil yardım çağrısında bulundu.

Cemiyetin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

Denize vuran petrolün sahillere vurmaya başladığı belirtilirken “atranı deniz geri çekmeden, sahillerimizde erimeden ya da kumlara karışmadan toplayabilmemiz çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Spot- Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti yaptığı paylaşımda “Adamız bu yıl İsrail kıyılarından yayılan bir petrol sızıntısından hâlihazırda kötü şekilde etkilenmişti. Herkes el ele verip, birlikte hareket ederek, katranı belirli oranda toplamayı başarmıştık. Şimdi de aynısını yapmak üzere sizleri en yakın olduğunuz sahilleri kontrol etmeye ve/veya temizlemeye davet ediyoruz. Bizleri gözlemleriniz hakkında bilgilendirebilirseniz daha koordineli çalışabilir, acilen müdahale gereken bölgelerde yardımlaşabiliriz. Katranı toplamak için eldiven kullanınız (bulaşık eldiveni kullanmanızı tavsiye ederiz ki daha sonra yıkayıp yeniden kullanabilesiniz), ve katranı bir poşete toplayıp, ağzını bağladıktan sonra çöpe atınız. Lütfen topladığınız katran miktarını, topladığınız katranın fotoğrafını ve bölgeyi bizimle paylaşınız. Böylece biz de hangi bölgenin en fazla etkilendiğini tespit edebilir, o bölgeyi yakından takip edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca cemiyet Facebook, Instagram, E-mail, 1188 kısa numarası, 0533 825 47 90 irtibat numaralarından kendilerine ulaşılarak, adınızı, hangi bölgede kaldığınızı ve hangi sahillerde ne kadar katran gördüğünüzü, toplamayı başardığınızı paylaşmanızı talep edip, “bu felakete karşı el ele daha etkin mücadele edebiliriz” ifadelerini kullandı.