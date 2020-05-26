Şahali: “Bugün imzalanan anlaşmayla devletin adı da mı değişti?”

2020 TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ndeki bir hata CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin gözünden kaçmadı. Başbakan Ersin Tatar’ın imza yerinde “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı” ifadesi yer alırken, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imza yerindeyse, ‘Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Hükümeti’ şeklinde bir hata yapıldı. İlerleyen saatlerde bu hata düzeltilerek düzeltilmiş şekliyle imzalı metin yeniden yayınlandı.

Bugün Başbakan Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanan 2020 TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ndeki bir hatayı fark eden Şahali, bu durumu ciddiyetsizlik olarak yorumladı.

Erkut Şahali’nin paylaşımı şu şekilde:

“Ersin Tatar: KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Başbakanı

Bugün imzalanan anlaşmayla devletin adı da mı değişti?

Bu evrak meclise geldiğinde mi öğreneceğiz bunu da!

Devlet televizyonu BRTK, imza haberini bu görselle duyurdu.

İçeriğine tam ulaşamadık henüz, önceki protokollerin gereği de yerine hiç gelmedi.

Şimdi içinize bir kurt düşmez mi dizin de?

Ciddiyet dersek çok mu şekilci oluruz?

İnanmak istiyoruz ama…”