Sağlıkçılarımız dimdik ayakta

Başhekim Doktor Ceyhun Birinci’nin de aralarında olduğu 7 pozitif vakanın tespit edildiği Girne Akçiçek Hastanesi hemşirelerinden mesaj geldi...

Akçiçek Hastanesi'nde görevli hemşire Ali Bolat, "Yıkılmadık, dimdik çalışmaya durmadan devam ediyoruz" dedi.

Başhekim, 3 hemlire ve hastanede görevli sekreterin pozitif çıkmasının ardıdan cerrahi servisi ve ameliyathanede faaliyetlerin durdurulduğunu belirten Bolat, "Durumun ciddiyetinin bir kez daha anlaşılır olabilmesi adına bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissederek, mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve tüm vatandaşlarımıza sosyal mesafe hijyen ve maske kurallarına hiç olmadığı kadar dikkat etme çağrısında bulunuyorum" dedi.

Bolat'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Yılmadık, yıkılmadık ve dimdik çalışmaya durmadan devam ediyoruz ama gerçekleri de görmezden gelmemiz de beklemesin. Zira ne kadar çok gerçekle yüzleşirsek o kadar sağlam adımlarla ilerleriz. Evet maalesef bugün Girne Akçiçek Hastanemizde 3 hemşire meslektaşım, başhekim ve sekreterin Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle cerrahi servisi ve ameliyathanenin faaliyetleri durdurulmuş ve kapatılmıştır. Durumun ciddiyetinin bir kez daha anlaşılır olabilmesi adına bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissederek mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve tüm vatandaşlarımıza sosyal mesafe hijyen ve maske kurallarına hiç olmadığı kadar dikkat etme çağrısında bulunuyorum."