Sağlıkçılardan ortak açıklama

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz,

1 Nisan itibariyle enfeksiyon ve göğüs doktoru, hemşire, ve paramediklerin yanında her bölgeden sağlık personelininin evlerinden ayrılarak karantina hastanesine gelerek Covid-19 için mücadele vereceklerini duyurdu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne her bölgeden gelecek olan sağlık personellerinin evlerinde değil, devletin belirlediği yerlerde kalarak, ülkede bulunan Covid-19 salgınına karşı çalışma düzenlendi.

Bu yoğun çalışma sisteminin yarından itibaren başlayacağını duyuran Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, “salgında kahramanca savaşan isimsiz kahramanlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum…” ifadelerine yer verdi.

Vaiz’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ise şöyle:

“INFEKSIYON ve GÖĞÜS DOKTORU, HEMSIRE VE DİĞER PARAMEDIKAL arkadaşların yanında

TÜM BÖLGELERDEN, LEFKOSA, MAĞUSA, GİRNE, CENGİZ TOPEL'DEN DAHİLİYE, NÖROLOJİ, GÖĞÜS CERRAHI, GÖZ, ÜROLOJİ , CERRAHİ, ORTOPEDİ, KARDIYOLOJİ, KALP DAMAR CERRAHI, KADIN DOĞUM, BEYİN CERRAHİ, PLASTİK CERRAHI, CİLDİYE, FİZİK TEDAVİ, UZMANLARIMIZ COVID 19'LA MÜCADELE ETMEK İÇİN CEPHEYE GİDİYORLAR. KOLAY GELSİN. TARİH YAZACAK.

SALGINDA KAHRAMANCA SAVAŞAN İSİMSİZ KAHRAMANLAR HEPİNİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM... İYİ Kİ VARSINIZ...”

kıbrıs postası