Sağlık olmadığından KKTC'ye giriş yapamıyorlar

banner32

Sağlık olmadığından KKTC'ye giriş yapamıyorlar
banner37
banner23

Akyar Beyarmudu Derinya sınır kapılarında saat 18:00’dan sonra sağlık çalışanları olmadığı gerekçesiyle Larnaka’dan gelen yolcular  KKTC’ye sınır kapılarından geçiş yapamıyor.

 Bu sorunu da çözmek için Sağlık Bakanı Müsteşarı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i arayarak 3 sınır kapıları için hemşire gönderilmesi talebinde bulundu.

Şu an itibarı ile yurtdışından veya İngiltere’den gelen herhangi bir vatandaş KKTC’ye giriş yapamıyor. Güneyden bu kapılara gelen yolcular Lefkoşa’daki sınır kapılarına yönlendiriliyor.(MHA)

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Türkiye’de vaka sayıları açıklandı
Türkiye’de vaka sayıları açıklandı
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18