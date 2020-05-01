Sağlık çalışanları 1 Mayıs’ta görevleri başında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sağlık çalışanları görevleri başında hizmet vermeye devam ediyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde görev yapan Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında halkın sağlığını korumak için 1 Mayıs’ı görevlerinin başında kutladıklarını belirtti.

Paylaşımında ;

Ne yazık ki bu yıl 1 Mayısı anlamına yakışır bir şekilde meydanlarda coşku içinde kutlayamıyoruz,

Siz değerli halkımız sağlığını korumak için sevdikleri ile birlikte evlerinde GÜVENDE ,

Biz sağlık çalışanları ise,

Sevgi ile yapılan her emek özveridir anlayışıyla

1 Mayısı görevlerimizin başında hekimi, hemşiresi ve sağlık isçileri ile birlikte dostluk ve dayanışma havasında OMUZ OMUZA sizlerin sağlığı için görevlerinin başında.

Halkın SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE DİĞER TÜM İHTİYAÇLARI için görevlerinin başında olan tüm sağlık çalışanları, işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Son olarak Dünyayı sarmış olan COVİT 19 virüsüne karsı insanlık adına hayatlarını ortaya koyup korkusuzca MÜCADELE EDERKEN Hayatlarını kaybeden TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNE Allah’tan rahmet diler

Minnet, şükran ve dualarla anarız.

Saygılarımla

Oğuz KÖSE