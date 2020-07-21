Sağlık Bakanlığı’ndan ülkeye girişlerle ilgili yeni genelge

Sağlık Bakanlığı’ndan ülkeye girişlerle ilgili yeni genelge
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Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’ye girişlerde uygulanacak düzenlemeler ile ilgili genelge yayımladı.

Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

  • Ülkemize A grubu ülkelerden gelecek olanlar KKTC’ye seyahat tarihlerinden son 3 gün içerisinde yapılmış olan negatif PCR testleri ile KKTC’ye girebilecekler.
  • B Grubu ülkelerden gelecek olanlar, yolculuk saatlerinden 72- 120 saat arasında (3. 4. 5. Günlerde) negatif PCR testleri sonuçları ile ülkeye girebilecekler ve ülkeye girişlerinde 2. PCR testi uygulaması yapılacaktır.
  • İngiltere’den ülkemize seyahat edecek olanlar, seyahat tarihlerinden 72-120 saat ( 3. 4. 5. Gün içerisinde ) yapılmış negatif PCR testleriyle ülkemize seyahat edebilecek ve 7 gün karantina altında kalacaklardır.
  • Diğer C grubu ülkelerden gelecek olanlar, uçağa biniş tarihinden önceki 3 ile 5 gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucu ile KKTC’ye girebileceklerdir.

Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süreyle Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği karantina merkezlerinde kalacaklardır.

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