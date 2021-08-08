Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.534 olup, 105'i yerel 128 pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 105 kişi ise yerel vakadır.
39 kişi Lefkoşa, 38 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Metehan-2/ Cihangir-4/ Çağlayan-3/ Terminal-1/ Yenikent-3/ Hamitköy-1/ Haspolat-1/ Gönyeli-4/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-5/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yılmazköy-1/ Taşkınköy-1/ Alayköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-2/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1
Girne
Girne Merkez-14 / Alsancak-2/ Esentepe-3/ Şirinevler-1/ Aşağı Girne-3/ Karaoğlanoğlu-7/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Doğanköy-1/ Boğazköy-1/ Tepebaşı-1/ Lapta-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-7/ Akdoğan-2/ Vadili-2/ Baykal-1/ Kurudere Köyü- 1/ Sakarya-1/ Serdarlı-1/ Beylerbeyi-2/ Maraş-1/ Tatlısu-1/ Türkmenköy-1/ Yeniboğaziçi-5
İskele
İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1
8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.534
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19
Yerel Vaka Sayısı: 105
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.077.026
Toplam Vaka Sayısı: 12.575
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.956
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1577
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1428
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 88
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 811
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2702
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.485Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 19:20