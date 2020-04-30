Sağlık Bakanlığı’ndan KKTC’ye döneceklerle ilgili flaş açıklama

KKTC Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 01.02.2020 tarihinden sonra Tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giderek, Covid-19 Pandemisi sonucu sınır kapılarının kapatılması dolayısıyla ülkeye dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarından, dönüş yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilmekte olan evraklarla, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC Temsilcilikleri veya Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

- Dilekçe (verilen bilgilerin doğruluğuna ve karantina koşullarına uyacaklarına dair beyan)

- Kimlik Kartı Fotokopisi

- Sağlık Raporu veya Ölüm Belgesi

- KKTC İkamet Adresi

- Telefon Numarası

TÜRKİYE’DEKİ KKTC TEMSİLCİLİKLERİNİN İRTİBAT NUMARALARI:

Büyükelçi Kemal Köprülü

Adres: Rabat Sokak No:20 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Türkiye

Tel: 00-90-312-4462920 / 4460185 Faks: 00-90-312-4465238

E-Posta: ankara@mfa.gov.ct.tr web: ankara.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Seniha Birand Çınar

Adres: Yeni Gelin Sokak, No:4A/1 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Tel: 00-90-212-2273490 Faks: 00-90-212-2273493

E-Posta: istanbul@mfa.gov.ct.tr web: istanbul.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Zalihe Mendeli

Adres: Atatürk Caddesi, Karadeniz Apt. No: 71/3 Mersin 33010, Türkiye

Tel: 00-90-324-237 2482 / 83 Faks: 0324 2372520

E-Posta: mersin@mfa.gov.ct.tr web: mersin.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Servet Başaran

Adres: Gaziosmanpaşa Bulvarı, Süreyya Reyent İş Merkezi, No:30, Kat 4/408 Konak-İzmir, Türkiye

Tel: 0232 489 77 89 / 489 49 14 Faks: 0232 489 58 92

E-Posta: izmir@mfa.gov.ct.tr web: izmir.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Erhan Özkan

Adres: Tepebaşı Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi No 17 Şahinbey Gaziantep

Tel: +90 342 220 1177 Faks:+90 342 220 11 78

E-mail: gaziantep@mfa.gov.ct.tr web: gaziantep.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Mustafa K. Beyazbayram

Adres: Güzeloba Mahallesi, Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi E-Blok 142/1 Muratpaşa Antalya / Türkiye

Tel: +90 242 316 30 36 / 90 242 336 30 36

Faks:+90 242 316 30 37

E-mail: antalya@mfa.gov.ct.tr web: antalya.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Zalihe Erden

Adres: Remzi ve Sevim Canım Apt., Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı 393/4 Ortahisar, Trabzon, Türkiye

Tel: 00-90-462-202 6262 Tel: 00-90-462-202 6363 Faks: 00-90-462-202 6464

E-mail: trabzon@mfa.gov.ct.tr web: trabzon.mfa.gov.ct.t

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM

Tel: 0392 227 2005/0533 860 1188

Fax: 0392 228 3893

Mail: arşiv.saglik@gov.ct.tr