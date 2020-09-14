Sağlık Bakanlığı’ndan karantina oteli açıklaması

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında geçtiğimiz hafta YDÜ bünyesinde bulunan Girne Üniversitesi’ne bağlı Oasis Otel’in karantina oteli olarak kullanımına dair bir protokol imzalandığını duyurdu.