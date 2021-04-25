Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayılarını son dakika paylaştı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 49 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3
Girne
Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1
Güzelyurt
Gayretköy-1 / Akçay-4
25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709
Toplam Vaka Sayısı: 6025
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 19:24