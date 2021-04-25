Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayılarını son dakika paylaştı

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Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayılarını son dakika paylaştı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 49 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3 

Girne 

Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1 


Güzelyurt 
Gayretköy-1 / Akçay-4 

25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709 

Toplam Vaka Sayısı: 6025 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 19:24
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