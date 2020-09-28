Sağlık Bakanlığı: “Vaka sayıları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılıyor”

Sağlık Bakanlığı, Tıp-İş’in “açıklanan vaka sayıları konusunda soru işaretleri bulunduğu” yönündeki iddiası üzerine açıklama yaparak, “şeffaflık” vurgusunda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak bugün basında yer alan Tıp-İş’in yapmış olduğu iddialara yönelik açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Basına yansıyan açıklamada vaka sayıları ile soru işaretleri bulunduğuna dair bir iddia bulunmaktadır” denilerek şöyle devam edildi:

“BAKANLIK YAPILAN TÜM TESTLERDEN HABERDARDIR”

“Ülkemizde Covid-19 vakalarının başlamasından bu yana vaka sayıları kamuoyundan hiçbir şekilde gizli tutulmadan, şeffaf bir şekilde açıklanmıştır. Özelde PCR tetkiki yapmak için yetkilendirilen laboratuvarlar hastanemizdeki genetik uzmanları tarafından kontrol edilerek onay almışlardır. Devlet ve özelde yapılan tüm testler Sağlık Bakanlığı’na düzenli olarak bildirilmekte olup, Sağlık Bakanlığı genetik uzmanları tarafından PCR kitleri dahil denetlenmektedir. Bakanlık yapılan tüm testlerden haberdardır.”

“ELDE EDİLEN SONUÇLAR AYNI GÜN AÇIKLANIYOR”

Devlette ve özelde yapılan tüm PCR test sonuçlarının, aynı gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine getirildiği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Tüm pozitif sonuçları, günlük yapılan testler, karantinada pozitifleşen vakalar, yurt dışından gelenler ve yerel vakalar bakanlığımız basın bürosu aracılığı ile aktarılıp, resmi sitemizde yayınlanmaktadır.”

“TIBBİ MALZEMELERDE EKSİKLİK YOK”

Covid-19 mücadelesinde gereksinim duyulan tüm tıbbi malzemelerin yeterli miktarda bulunduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, “herhangi bir eksiklik bulunmadığı tarafımızca daha önce de kamuoyunun bilgisine getirilmiştir” denildi.

“NEDEN BİR DOKTORUMUZ TARAFINDAN EKSİKLİK OLDUĞU GÜNDEME GETİRİLİYOR, MERAK EDİLİYOR”

Açıklamada, “Sürekli olarak neden bir ihtiyaç ve eksiklik olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan bu ifadelerin aynı zamanda hastanemizde hekimlik yapan bir doktorumuz tarafından gündeme getirildiği merak söz konusudur” denilerek, “Depomuzda bulunan koruyucu malzeme stoklarının dokümanları sağlık çalışanları dahil, daha önce de kendilerine verildiği gibi talep etmeleri halinde sendikaya da verilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“İSTHİDAMLAR DEVAM EDECEKTİR”

Açıklama şöyle devam etti:

“Mevzu bahis açıklamada sağlıkla ilgili personel alımı da eleştirilmiştir. Covid-19 mücadelesinde ihtiyaç doğrultusunda alınan sağlık personeli yasalara uygun şekilde istihdam edilmiştir. Seçim yasaklarında olmamıza rağmen acil ihtiyaç doğrultusunda YSK izniyle 2 pratisyen hekim, 1 göğüs hastalıkları uzmanı istihdam edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde YSK’nın izni doğrultusunda yine istihdamlar devam edecektir. “

“BU AÇIKLAMALAR, HALKIN MORALİNİ BOZMAKTAN ÖTEYE GİRMEMEKTEDİR”

Bu tip demeçlerin, kamuoyunu yanılttığı ifade edilen açıklamada, “Kamuoyunu yanıltan bu açıklamalar halkın moralini bozmaktan öteye gitmemektedir. Aldığımız tedbirler neticesinde vakalar kontrol altına alınmış, son 1 hafta süresince yerel vakalarda azalma başlamıştır” denildi.

“PANDEMİ MERKEZİNDE TEDAVİ GÖREN VAKALAR %30’A DÜŞMÜŞTÜR”

Açıklama şöyle sonlandı:

“Pandemi Merkezinde tedavi gören vakalar %30’a düşmüştür. Yeni Pandemi Hastanesi yapımı da son sürat devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile mücadelede en etkin kararları almaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı vaka sayıları dahil olmak üzere, tüm gelişmeleri kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edecektir.”