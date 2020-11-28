Sağlık Bakanlığı: “Ülkeye 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin süre kuralını ihlal ettiği tespit edildi”

Sağlık Bakanlığı, karantinadan muaf tutulan; 3 gün ve 3 günden az süreyle ülkeye gelen bazı kişilerin, söz konusu kuralı çiğneyerek 3 günden fazla “karantinaya girmeden” ülkede kalmaya devam ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: “Ülkeye 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin süre kuralını ihlal ettiği tespit edildi”
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkeye 3 gün konaklama koşulu ile gelen bazı kişilerin süreyi aşarak bu kuralı ihlal ettiklerinin tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “3 gün koşulu ile gelen kişilerin sadece sağlık kontrolleri değil, süreyi aşmayarak ülkemizden çıkışları halkın sağlığı için büyük önem arz etmektedir” denildi.

Bilindiği üzere 3 gün veya 3 günden az süreyle yurtdışından ülkeye gelen kişiler, 7 günlük karantinadan muaf tutuluyor.

Açıklama ayrıca, ülkeye giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle, söz konusu kişilerin 1 Aralık’tan itibaren charter seferlerle ülkeye gelebileceklerine yönelik kararda da değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Alınan karar daha önce yolculuk planı yaparak biletlerini alan kişilerin mağdur olmaması adına 4 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır” denildi.

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