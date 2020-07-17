Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1602  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı. 17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602      Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984   Toplam Vaka Sayısı- 117  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7    Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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