Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1602 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984 Toplam Vaka Sayısı- 117 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok