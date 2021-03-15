Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5 bin 958 test neticesinde, 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi.

Vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

7 kişinin Lefkoşa, 2 kişi Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3 Girne Girne Merkez- 2

15 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247

Toplam Vaka Sayısı: 3832

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2