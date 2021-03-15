Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5 bin 958 test neticesinde, 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi.
Vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
7 kişinin Lefkoşa, 2 kişi Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3 Girne Girne Merkez- 2
15 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247
Toplam Vaka Sayısı: 3832
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2