Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı

Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 5 bin 958 test neticesinde, 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi.

Vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı. 

7 kişinin Lefkoşa, 2 kişi Girne bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa Ortaköy-2  /  Sulariçi-2 / Haspolat-3 Girne Girne Merkez- 2

15 Mart  2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2 

Yerel Vaka Sayısı: 9     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247 

Toplam Vaka Sayısı: 3832

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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