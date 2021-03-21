Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .34 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4



Girne

Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1



21 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 34

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328

Toplam Vaka Sayısı: 4083

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3