Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı

Sağlık Bakanlığı son dakika paylaştı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .34 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/  Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4  


Girne 

Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1 

İskele 

İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-1 


21 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 34    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328    

Toplam Vaka Sayısı: 4083 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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