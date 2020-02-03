Sağlık Bakanlığı'ndan trajikomik önlemler!

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı ve Lokmacı Sınır Kapısı’na termal kameralar yerleştirdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan fotoğraflarda her iki kapıda da alınan önlemlerin yeterli olmadığı ve buralarda sağlık personelinin olmadığı görüldü. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı uzmanların görüşleri ise termal kameraların olduğu yerlerde, sağlık personelinin de mutlaka bulunması yönünde. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, “İzole odası boş olarak tutulacak odaya sadece hasta alınacak. Sıhhiyecilerin ayrı odaları var. Yolcu gelince termal kameranın başında görev yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

Çin Dışından İlk Kurban Filipinler’den

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Çin dışında bu hastalıktan hayatını kaybeden ilk kişi Filipinler’de kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü izlenmesi gereken protokol konusunda uyarıcı açıklamalar yaptı. Sağlık alt yapısı gelişmiş ülkeler, imkanları doğrultusunda koruyucu tedbirlerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün en çok korktuğu nokta ise sağlık alanında bizim gibi alt yapısı gelişmemiş ülkeler oldu. KKTC Sağlık Bakanlığı da bu çerçevede bazı önlemler aldı. Ercan Havalimanı’na termal kamera konuldu, bir de karantina odası hazırlandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, havalimanında yerinde incelemede bulundu. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ancak Bakanın gitmesinin üstünden 24 saat geçmeden alınan önlemlerin göstermelik olduğu görüldü. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı görüntülerde Ercan Havalimanı’nda izole oda olarak ayrılan odaya sadece bir kırmızı şerit çekildiği ve içeride hiçbir sağlık ekipmanının olmadığı görüldü.

Lokmacı’da Düşündüren Tablo

Öte yandan Lokmacı Sınır Kapısı’na da termal kameralar konuldu. Buradan geçişleri kontrol etmesi için Sağlık Bakanlığı’na ait hiçbir personelin olmadığı ileri sürüldü. Gelen personelin 10 dakika durduğu ve kameraları kontrol etmeleri için ise Sivil Hizmet Memurları’ndan yardım istendiği iddia edildi. Hiçbir yeterli bilgiye sahip olmayan Sivil Hizmet Memurları’nda bunun istenmesi olayın vahametini gözler önüne serdi.

“Sağlık Personeli Bulunması Gerekir”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin görüşlerine başvurduğu uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Uzmanlar, “Yurt dışında havalimanlarında gözlem yapan sağlık personelleri vardır. Burada da olması lazımdır ve kapılara da konulması gerekmektedir. Hükümet halen daha bu işin ciddiyetinin farkında değildir. Bu iş gerçekten ciddi bir iştir ancak siyasiler seçim havasına girmiştir. Bu işin artık sağlıktan çıkıp bir an önce hükümet politikası haline getirilmesi şarttır. Bütün dünyada bakın, uzmanlar sürekli bunun üzerine konuşmaktadır” diye konuştu.

“Sağlık Alt Yapımız Zayıf”

Aynı uzmanlar, “KKTC küçük bir ülke olduğu ve alt yapısı zayıf olduğu için bu işin ciddiyetle takip edilmesi gerekir. Sınır kapılarına konan termal kameraları kontrol edecek, hasta bir şahsa rastlandığı esnada ilk müdahaleyi yapacak sağlık personelinin olması şarttır. Bir hemşirenin orada hastayı alıp izole etmesi gerekir. Sıcaklığı yüksek bir hasta yakalandı mesela kim bu hastayı izole edip ilk müdahaleyi yapacak?” İfadelerini kullandı.

“Yolcu Gelince Termal Kameranın Başında Görev Yapıyorlar”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin ulaştığı Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, “İzole odası boş olarak tutulacak sadece hasta alınacak . Sıhhiyecilerin ayrı odaları var. Yolcu gelince termal kameranın başında görev yapıyorlar” açıklamasında bulundu.