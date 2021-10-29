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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması128 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması128 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 482 olup, 128 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır. 

42 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele bölgesindendir. 

29 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.482  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36  

Yerel Vaka Sayısı: 90   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 104 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.489.411 

Toplam Vaka Sayısı: 22.301  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.957 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1258  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1207 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   267 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 512  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5992 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.401

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