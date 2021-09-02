Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Ada Pass uygulamasında, aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için aşağıda yer alan merkezlerde hafta içi hergün 08.00-17.00 saatleri başvuruda bulunan kişilerin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Lefkoşa

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Girne

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi

Güzelyurt

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri

Yeniboğaziçi

Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü