Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı Açıklama
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Ada Pass uygulamasında, aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için aşağıda yer alan merkezlerde hafta içi hergün 08.00-17.00 saatleri başvuruda bulunan kişilerin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
Lefkoşa
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Girne
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi
Güzelyurt
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri
Yeniboğaziçi
Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü